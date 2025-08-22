Во время ремонта специалисты выполнили ряд работ для безопасной и комфортной эксплуатации фуникулера.

Сегодня, 22 августа, в 12:00 киевский фуникулер возобновляет работу после планового ежегодного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевпастранс".

Отмечается, что специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. Провели сокращение троса и натяжения контактной сети.

"Выполнили малярные работы кузова и частичный ремонт дверей вагонов. Отремонтировали и очистили пассажирские сиденья", - говорится в сообщении.

Также специалисты обновили предупредительную разметку на лестничных маршах станций.

В Киеве с 14 июля до 22 августа закрыли столичный фуникулер на ежегодный плановый ремонт. Тогда сообщалось, что ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тысяч пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

20 августа самые популярные онлайн-сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко с предложением разрешить передвижение по городу в период комендантского часа.

В свою очередь, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что "любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены".

