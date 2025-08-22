Сегодня, 22 августа, в 12:00 киевский фуникулер возобновляет работу после планового ежегодного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевпастранс".
Отмечается, что специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. Провели сокращение троса и натяжения контактной сети.
"Выполнили малярные работы кузова и частичный ремонт дверей вагонов. Отремонтировали и очистили пассажирские сиденья", - говорится в сообщении.
Также специалисты обновили предупредительную разметку на лестничных маршах станций.
Транспорт в Киеве - последние новости
В Киеве с 14 июля до 22 августа закрыли столичный фуникулер на ежегодный плановый ремонт. Тогда сообщалось, что ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тысяч пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.
20 августа самые популярные онлайн-сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко с предложением разрешить передвижение по городу в период комендантского часа.
В свою очередь, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что "любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены".