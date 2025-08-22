Хлебобулочные изделия в 2024 году прибавили в цене 20% - тенденция сохранится в нынешнем году.

До конца 2025 года хлебобулочные изделия подорожают на 15-20%. Об этом сообщил директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко во время конференции "Хлеб.ua", передает Интерфакс-Украина.

Среди причин подорожания директор "Киев Хлеба" назвал прежде всего рост затрат на сырье (муку), энергоносители и заработной платы. По словам Дученко, сейчас большинство хлебопеков работают на грани рентабельности, а некоторые даже уходят в минус.

Как отметил директор "Киев Хлеба", украинцы в 2025 году больше покупали хлеба простых рецептур. При этом наблюдалось падение продаж пшеничных, булочных и сдобных изделий.

Видео дня

Главные проблемы отрасли, по мнению спикера:

вымывание оборотных средств у перерабатывающих предприятий из-за низкой рентабельности производства;

энергетическая зависимость;

снижение покупательной способности украинцев;

логистические сложности;

ограничение экспорта;

тенизация рынка, которая достигла 40-50%.

В то же время Дученко отметил большую конкуренцию на рынке среди производителей. А будущее отрасли видит в применении инновационных технологий, в частности искусственного интеллекта, и развитии фастфуда и стритфуда.

Цена на хлеб в Украине - последние новости

Эксперты действительно единодушно говорят о подорожании хлеба до конца года, причем отдельные сорта могут сильно вырасти в цене. Главная причина - из-за заморозков и засухи в этом году урожай аграрии соберут меньший по сравнению с предыдущим.

При этом экономист Иван Ус считает, что цены на хлеб вверх может подтолкнуть и стоимость топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: