До конца 2025 года хлебобулочные изделия подорожают на 15-20%. Об этом сообщил директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко во время конференции "Хлеб.ua", передает Интерфакс-Украина.
Среди причин подорожания директор "Киев Хлеба" назвал прежде всего рост затрат на сырье (муку), энергоносители и заработной платы. По словам Дученко, сейчас большинство хлебопеков работают на грани рентабельности, а некоторые даже уходят в минус.
Как отметил директор "Киев Хлеба", украинцы в 2025 году больше покупали хлеба простых рецептур. При этом наблюдалось падение продаж пшеничных, булочных и сдобных изделий.
Главные проблемы отрасли, по мнению спикера:
- вымывание оборотных средств у перерабатывающих предприятий из-за низкой рентабельности производства;
- энергетическая зависимость;
- снижение покупательной способности украинцев;
- логистические сложности;
- ограничение экспорта;
- тенизация рынка, которая достигла 40-50%.
В то же время Дученко отметил большую конкуренцию на рынке среди производителей. А будущее отрасли видит в применении инновационных технологий, в частности искусственного интеллекта, и развитии фастфуда и стритфуда.
Цена на хлеб в Украине - последние новости
Эксперты действительно единодушно говорят о подорожании хлеба до конца года, причем отдельные сорта могут сильно вырасти в цене. Главная причина - из-за заморозков и засухи в этом году урожай аграрии соберут меньший по сравнению с предыдущим.
При этом экономист Иван Ус считает, что цены на хлеб вверх может подтолкнуть и стоимость топлива.