Телеведущая отметила, что Владимир приходит в гримерку не с пустыми руками.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк высказалась о работе с Владимиром Дантесом.

Известно, что уже стартовали съемки нового сезона шоу "Хто зверху?". Ранее Леся призналась, что именно она предложила продюсерам проекта пригласить на роль соведущего Дантеса. В своем Instagram звезда показала, как проходят их съемочные будни и в шутку отметила, почему певец теперь будет вести с ней развлекательный проект.

"Владимир пришел ко мне. Первый ведущий, который пришел ко мне в гримерку и принес подарки. Притула приходил, но подарков не носил. Вчера арбуз, сегодня кофе какой-то крутой. Поэтому он и ведущий "Хто зверху?" - отметила Никитюк.

Кстати, Леся и Владимир уже работали вместе на корпоративах и концертах. По словам ведущей, Дантес умеет быстро реагировать на ее шутки и отстаивать собственную позицию.

К слову, шоу "Хто зверху?" - это украинская адаптация формата Battle of the Sexes, которое выходит на Новом канале. В нем мужская и женская команды соревнуются в конкурсах, чтобы определить, кто круче - как в юмористической, так и в игровой форме. Премьера нового сезона состоится уже этой осенью.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как совмещает работу и материнство.

