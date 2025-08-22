Комик вспомнил, что чувствовал в тот момент.

Народный артист Украины Олег Филимонов впервые откровенно рассказал о смерти своего 15-летнего внука Эвана Григора. В интервью Славе Демину комик признался, что на самом деле стало причиной трагического инцидента.

Эван Григор внезапно умер четыре года назад во время игры в баскетбол. Как признался дедушка парня, смерть вызвал инфаркт. Официальным заключением врачей является диагноз: острая сердечная кардиомиопатия.

"Он упал и умер. Можно сказать, что это инфаркт - разнобой клапанов, клапаны пошли в разнос", - заявил артист.

Видео дня

Филимонов добавил, что у парня-подростка до этой трагедии не было проблем со здоровьем. 15-летний Эван учился в мореходном училище, для поступления в которое был вынужден неоднократно обследоваться у врачей.

"Моя жена, бабушка его водила к кардиологам. Все обследования он прошел", - отметил Олег Николаевич.

Ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Камера смеха", "Филимонов и компания" вспомнил момент трагической смерти внука. Как оказалось, тогда он был вместе с мальчиком и ждал приезда соответствующих служб.

"Я сидел рядом с ним, держал его за ногу. Это было ужасно. Приехала "скорая помощь" и мне сделали уколы", - рассказал комик.

В том же интервью Олег Филимонов признался как адаптировался к войне в Украине и почему решил купить себе бомбоубежище.

Вас также могут заинтересовать новости: