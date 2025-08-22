Продюсер поделилась некоторыми подробностями личной жизни.

Известный украинский продюсер и экс-супруга Потапа - Ирина Горовая - рассказала о своей личной жизни.

В конце прошлого года она отметила, что ее сердце уже несвободно. Тогда наставница популярной певицы Нади Дорофеевой подтвердила слухи о новом романе. Однако Ирина отметила, что раскрывать своего избранника не хочет, ведь была дважды замужем и рассказывала публично о тех отношениях. Но сейчас женщина рассекретила некоторые подробности своего личного.

"Я незамужем и счастлива, уже пять лет в отношениях. Я не верю, что можно прожить интересную жизнь с одним мужчиной. Это просто невозможно, потому что вы разные люди, вы развиваетесь по-разному. Это суперклассно, когда ты нашел одного человека и прожил всю жизнь душа в душу, вы оба развивались. Для меня это сказка", - отметила Горовая на YouTube-канале блогерши Натальи Бобок.

По словам продюсера, у нее был раньше страх остаться одной и не найти любовь.

"Мне когда-то было так страшно - я буду одна, и кому я буду нужна, и что с этим делать, а у меня двое детей. Эти мысли есть у всех. Но потом ты думаешь: "Так, стоп. Это стереотип. Я здорова? Здорова! У меня есть отличная работа? Есть! Самодостаточна ли я? Да! Или мне нужно просто формулу "Я и он?". Или мне нужна формула, где "Я и он", когда купаюсь в отношениях, когда все сложилось так, как мне хочется. И все, оно когда приходит, ты чувствуешь, что ты спокойна. И мы ни разу не поссорились", - подчеркнула Горовая.

К слову, Ирина была дважды замужем. Первым мужем продюсера был бизнесмен и музыкант Юрий Горовой. В браке с ним Горовая родила общую дочь Наталью. Вторым избранником был продюсер и рэпер Алексей Потапенко, он же Потап. У экс-пары есть общий сын Андрей. Имя нынешнего бойфренда женщина не рассекречивает.

