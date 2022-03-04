Только закрытое небо резко остановит эскалацию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк еще раз призывал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.

Соответствующий пост появился в его Twitter.

"Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению", - подчеркнул он.

По его словам, только закрытое небо резко остановит эскалацию.

"Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны", - добавил он.

Закрытие неба над Украиной

1 марта президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Российской Федерации о намерении нанести удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве, призывая международных партнеров закрыть небо над Украиной. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что закрытое небо – это гарантия безопасности украинцев.

3 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести бесполетную зону над территорией Украины и ввести миротворческие силы. Петиция о закрытии неба над Украиной собрала уже более 1 миллиона голосов.

В Белом отмечали, что введение США беспилотной зоны в небе Украины - "не лучшая идея", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией. 3 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки повторила, что президент США Джо Байден не будет ее создавать.

"Причина, почему это не был шаг, на который президент был готов пойти... Потому, что запрещенная для полетов зона требует обеспечения. Для этого, по сути, понадобится, чтобы американские военные сбивали российские самолеты и побуждали к потенциальной прямой войне с Россией. Именно тот шаг, которого мы хотим избежать", – сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция союзников ему непонятна.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если вы не можете сделать это сейчас, скажите, сколько людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны улететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", - заявил Зеленский.

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