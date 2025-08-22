В списке есть Крыса и Дракон.

В пятницу, 22 августа, сразу шесть знаков китайского Зодиака ощутят на себе влияние мощных энергий. День пройдет под знаком Водяной Свиньи, которая символизирует мягкость, изобилие и умение отпускать напряжение. Это идеальное время для перехода к выходным: эмоциональное равновесие, свежие идеи и неожиданные прорывы помогут завершить неделю на позитивной ноте, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Крыса

Энергия 22 августа поможет снять напряжение в отношениях, особенно рабочих. Если вы не находили нужных слов, обстоятельства сами расставят всё по местам. Возможны и финансовые сюрпризы - от своевременного платежа до неожиданных бонусов. Пятница напомнит вам: признание приходит тогда, когда вы просто делаете своё дело.

Дракон

День Свиньи гармонирует с вашей силой и уверенностью, сглаживая недавние острые моменты. Там, где вы видели тупик, откроется возможность продолжить начатое. Поддержка близких окажется сильнее, чем вы ожидали. Это день, когда доверие к другим только укрепляет ваши позиции.

Змея

Для Змеи пятница станет настоящей перезагрузкой. Противоречия и нестабильность отступят, а вопросы финансов или отношений начнут проясняться. Влияние года Деревянной Змеи усилит вашу способность видеть главное и не тратить силы на лишнее. Вы завершите день с ясностью и новым фокусом на будущее.

Коза

Если последние недели были перегружены делами, этот день принесет облегчение: часть задач снимется сама или перераспределится. Важнее всего то, что близкие люди проявят заботу именно тогда, когда она особенно нужна. Это напоминание, что любовь и поддержка всегда рядом.

Петух

Ваш острый ум сегодня обретает баланс. Задачи, над которыми вы ломали голову, наконец прояснятся: появится нужная информация или придет решение. В финансовых вопросах ситуация станет честнее. В общении тоже возможен прогресс - сложные отношения получат шанс на обновление.

Свинья

Это ваш день! Влияние Водяной Свиньи удваивает вашу естественную удачу. Дела решаются легко, а судьба подбрасывает приятные совпадения: нужные слова, неожиданные подарки или просто чувство, что всё складывается правильно. Вы почувствуете лёгкость и освобождение от старых забот.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вот-вот обретут любовь.

Вас также могут заинтересовать новости: