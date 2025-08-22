Отмечается, что в "черный список" попали компании из разных стран.

В США объявили о новых санкциях в отношении международной сети компаний и судов "теневого флота" Ирана. Главной причиной для применения ограничений стала незаконная транспортировка санкционной нефти в Китай.

По данным Министерства финансов США, в список санкций попал гражданин Греции Антониос Маргаритис, сеть компаний и судна которого входят в так называемый "теневой флот" Ирана. Сообщается, что Маргаритис "использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти".

Согласно информации Минфина, Маргаритис контролирует ряд компаний, в частности Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA и United Chartering SA, имеющие регистрацию в Греции и на Маршалловых островах. Также в "черном списке" оказалась компания Cristobal Marine Corp., связанная с этой сетью.

Кроме того, под санкции попали Ozarka Shipping - FZCO (ОАЭ), владеющая судами Victory Ari, Sondos (под флагом Антигуа и Барбуды) и Katsuya (флаг Гамбии), а также Changbai Glory Shipping Limited (Маршалловы острова), владеющая судном LAFIT (флаг Либерии).

Также Вашингтон не пощадил гонконгские компании U Beacon Shipping Co., Limited и Hong Kong Hangshun Shipping Limited, которые владеют судами Adeline G и KONGM (флаг Панамы), а также Ares Shipping Limited, владеющая судном Ares.

Карательные меры США предусматривают, что все имущество подсанкционных лиц в Штатах или под контролем американских граждан подлежит блокировке, а любые транзакции с их участием запрещены.

Газета Financial Times писала, что с 2019 года работает мировая танкерная сеть, которая направлена на перевозку санкционной нефти. Задействованные суда использовались для транспортировки нефти на миллиарды долларов.

Сначала возили "черное золото" из Ирана, Венесуэлы. Позже к этой схеме присоединилась и Россия после полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций. Журналисты выяснили, что 93% от всего объема незаконной нефти попала в Китай.

