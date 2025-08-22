Создатели также рассекретили сюжет будущей ленты.

Известная американская актриса и звезда фильмов "Возраст Адалин" и "Отмель" Блейк Лайвли сыграет в новом фильме после громкого скандала по обвинению в сексуальном насилии своего коллегу и режиссера Джастина Бальдони.

Как отмечает издание Variety, канадско-американская медиакомпания Lionsgate работает над производством новой романтической комедии под названием "The Survival List" ("Список выживания"). А на днях она объявила, что именно Блейк сыграет главную роль в будущей ленте. По сюжету, актриса сыграет роль продюсера Энни, которая попадает на необитаемый остров вместе с "экспертом по выживанию" Чоппером Лейном. Однако он окажется мошенником, поэтому женщина будет пытаться самостоятельно выжить, сталкиваясь с постоянными приключениями и неожиданными чувствами.

К слову, актер на роль Чоппера пока официально не утвержден. Известно, что сценарий "Списка выживания" приобрели у сценариста Тома Мелиа. А вот продюсер Марк Платт, который получил признание после работы над мюзиклами "Злая" и "Ла-Ла Ленд", ведет переговоры о том, чтобы Лайвли также продюсировала эту ленту.

Видео дня

К слову, "Список выживания" станет следующим фильмом актрисы со времен ленты "Все закончится с нами", которая стала хитом прошлого года. Она собрала около 350 млн долларов в мировом прокате. Однако успех фильма был омрачен скандалом главных актеров - Блейк Лайвли и Джастина Бальдони. Тогда женщина подала в суд на коллегу и обвинила его в сексуальных домогательствах во время съемок.

Напомним, ранее стало известно, что актер подал встречный иск против Блейк Лайвли.

