Актриса решилась на усыновление.

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун ошеломила поклонников новостью из личной жизни. В Instagram актриса выложила пост, в котором заявила, что впервые стала мамой.

"И вот нас стало трое", - заинтриговала Бобби Браун.

21-летняя актриса, которая в прошлом году вышла замуж за сына музыканта Джона Бонджови Джейка, решилась на смелый шаг. Милли стала мамой не естественным путем, а методом усыновления.

Видео дня

"Этим летом мы приняли в свою семью нашу милую дочь через усыновление. Мы чрезвычайно рады начать этот прекрасный новый этап родительства в спокойствии и приватности", - написала Милли Бобби Браун.

Пока папарацци пытаются поймать в кадре новоиспеченных молодых родителей, звездная пара не спешит раскрывать детали. Как отметила сама Милли, они хотят как можно дольше сохранить приватность для своей дочери. Поэтому лицо, имя и возраст девочки держат в тайне.

Сама же Милли Бобби Браун неоднократно отмечала, что мечтает стать мамой. Она рассказывала, как гордится своими родителями, которые родили первого ребенка в молодом возрасте, и не исключает, что хотела бы пойти по их пути.

Интересно, что такой смелый шаг Бобби Браун решила сделать сразу после завершения не менее важного этапа в ее жизни. Именно в этом году подходит к концу сериал "Очень странные дела", который в свое время сделал из 11-летней девочки всемирно известную актрису.

К слову, совсем скоро на экраны выйдет финальный 5-й сезон "Очень странных чудес", трейлер которого уже опубликован.

Вас также могут заинтересовать новости: