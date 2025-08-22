В Европе могли бы заявить о поддержке Трампа в борьбе за Нобелевскую премию.

Европа может сделать президенту США Дональду Трампу продуманный "дипломатический подарок" - номинацию на Нобелевскую премию мира, к которой американский лидер давно стремится. Это поможет переманить Трампа на сторону Украины в войне, пишет The Economist.

"Перспектива стать лауреатом Нобелевской премии вслед за Теодором Рузвельтом, матерью Терезой и Мартином Лютером Кингом превратила Трампа в "главного миротворца"… Он приписал себе заслугу в прекращении шести (а иногда и семи) войн за столько же месяцев", - пишет издание.

Однако для достижения результата Трампу придётся решить вопрос самой сложной войны из всех: полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это открывает перед Европой новые возможности… Если мерцающий мираж Нобелевской премии сможет направить его на более тесное взаимодействие, тем лучше. Европейцы надеются, что Трамп осознает, что Россия на самом деле является препятствием для реалистичного соглашения — и, следовательно, для поездки Трампа в Осло", - говорится в статье.

В то же время, отмечает издание, у страсти Трампа к Нобелевским премиям есть и обратная сторона. Трамп "будет искать заголовок о завершившейся войне, оставляя Владимиру Путину ответственность за мелкий шрифт". Однако Украине нужны гарантии безопасности, которые Америка должна была бы хотя бы поддержать. Если переговоры затянутся, а они, несомненно, затянутся, Трампу, возможно, будет легче подтолкнуть Украину к шаткому миру, чем принудить Россию к прочному.

При этом, отмечает The Economist, "даже если европейские лидеры не могут добиться для Трампа Нобелевской премии, им следует громко заявить о своей поддержке Трампа в борьбе за премию, приложив рекомендательные письма и намекнув, что "с Осло говорили".

Издание отмечает, что такие номинации не имеют никакой ценности; более 100 000 достойных лиц могут выдвинуть на рассмотрение кого угодно, ежегодно в отбор проходят несколько сотен, однажды среди номинантов был даже Адольф Гитлер.

"Но этот жест будет хорошо воспринят в Мар-а-Лаго. Если Европа сможет обернуть на свою сторону нобелевские иллюзии г-на Трампа, возможно, немного шутовства с Нобелевским лауреатом не помешает", - подчеркивается в статье.

Трамп и Нобелевская премия

Как писал УНИАН, в начале августа Камбоджа объявила, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира. Так страна хочет отметить помощь в достижении соглашения о прекращении огня, положившего конец пограничному конфликту с Таиландом.

А государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что поддержит Трампа в борьбе за премию, если ему удастся договориться о прекращении войны в Украине и остановить Путина с его претензиями на украинскую территорию.

