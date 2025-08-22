Россия сменила генерала, который командует наступлением на Харьков в Сумы: кто им стал

Генерал фигурирует в делах о военных преступлениях в Украине и Сирии.

Новым командующим российской объединенной группировки "Север", которая ведет боевые действия против Украины на Сумском и Харьковском направлениях, назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее группировку возглавлял генерал Александр Лапин, который, по данным российских Z-каналов, был снят с должности еще 8 августа. Лапин долгое время командовал войсками Центрального округа.

Что известно о Евгении Никифорове

Служба безопасности Украины обвиняет Никифорова в сотрудничестве с ЧВК "Вагнер" во время начала войны на Донбассе в 2014 году. По информации СБУ, именно он отдал приказ о сбитии самолета Ил-76МД с 49 украинскими военными на борту возле Луганска, а также причастен к ракетному удару по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года, где погибли семь человек.

Кроме того, генерал руководил авиаударами России в Сирии в 2021 году и возглавлял группировку войск РФ на базе Хмеймим. В июне того же года он принимал военный парад в честь Дня России.

Еще в 2016 году Генеральная прокуратура Украины внесла Никифорова в список обвиняемых в "преступлениях против национальной безопасности, мира и международного правопорядка".

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, украинские военные вернули контроль над селом Толстое в Донецкой области. Командование отмечает, что этого удалось достичь благодаря "смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов".

Такое Силы обороны освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Отмечается, что речь идет о Безсаловке. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

