Актер также ответил, на каком языке общается в повседневной жизни.

Украинский актер Артемий Егоров, который известен по фильмам "Песики" и "Соседка", высказался о языковом вопросе в Украине.

Мужчина признался, что раньше не считал украинский язык родным для себя. Однако переход с русского на государственный дался ему легко.

"Переход на украинский мне дался достаточно легко. Я помню еще с детства, когда смотрел фильмы, потом вспоминал: на русском или украинском смотрел? Барьера не было. Украинский изучал в школе, и для меня это всегда был естественный язык общения. В повседневной жизни ситуация такая: если ко мне обращаются на украинском - отвечаю на украинском, на русском - разговариваем на русском", - отметил Артемий в интервью для OBOZ.UA.

Актер также добавил, что сейчас, во время полномасштабной войны, нужно в публичном пространстве общаться исключительно на украинском.

"Я считаю, что публично нужно общаться исключительно на украинском. И я это делаю. Все остальное, извините, - мое личное дело", - подчеркнул Егоров.

