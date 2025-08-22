На юго-востоке пройдут долгожданные осадки.

На выходных, 23 и 24 августа, погода в Украине продолжит постепенно ухудшаться. Температура к концу недели снизится по всей стране. Жарко уже не будет даже на юге и востоке, а на западе вообще похолодает до +15°...+17°. В субботу долгожданные дожди с грозами пройдут на юго-востоке. а в воскресенье в Украину зайдет новая порция осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +17°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +15°, небольшая облачность, небольшой дождь.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°, дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +13°...+22°. В воскресенье температура будет +12°...+16°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, +16°...+24°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +23°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +12°...+22°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, дождь с грозой, температура ночью +18°, днем +24°. В воскресенье температура составит +14°...+22°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +16°...+28°, дождь. В воскресенье +15°...+26°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +20°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +28°, ясно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +33°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +15°, днем +23°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем до +15°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь. Температура ночью составит +11°, днем +16°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +18°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, температура +10°...+15°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурнаяпогода, до +18°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+16°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +17°...+24°.

Вас также могут заинтересовать новости: