Наказывать за незаконное пересечение границы предлагают в виде ареста или штрафа до 170 000 грн.

Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект 13673 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины". Об этом сообщает сайт Рады

Проект закона предлагает:

1) исключить статью 2043 КУоАП (в связи с ее частичной неконституционностью и неэффективностью);

2) передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2041 КУоАП (относительно незаконного пересечения государственной границы), органам охраны государственной границы;

3) дополнить статью 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного преступления в условиях военного положения;

4) установить уголовную ответственность за:

незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу (часть четвертая статьи 3322 УК Украины);

препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение (статья 3323 УК Украины);

нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного срока пребывания за пределами Украины (ст. 3371 УК Украины);

5) установить основания для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренной частью четвертой статьи 3322 и статьей 3371 УК Украины, а также установить специальное досудебное расследование по этим статьям;

6) установить обязанность соблюдения военнообязанными (призывниками, резервистами) срока пребывания за пределами Украины.

Согласно материалам законопроекта, в частности пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины в условиях военного или чрезвычайного положения любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или такого, который содержит недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти - наказывается штрафом от 7 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысячи до 170 тысяч).

Как сообщал УНИАН, накануне представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что на заседании правительство согласовало соответствующий законопроект №13673. Он направлен на обеспечение правового регулирования ответственности лиц за пересечение госграницы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, установление оснований освобождения от этой ответственности во время действия военного положения, а также приведение положений Кодекса Украины об административных правонарушениях в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 12 октября 2012 года.

Мельничук замечал, что проектом предлагается дополнить статью 332 Уголовного кодекса следующим: незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если происходит в условиях военного положения.

Устанавливается также уголовная ответственность за:

незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения);

повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры;

нарушение установленного срока пребывания за границей.

Важно, что последнее касается призывников и военнообязанных. Таким образом, Верховной Раде предлагают криминализировать такое нарушение, а также установить обязанность соблюдения военнообязанных сроков пребывания за пределами Украины, отметил Мельничук.

