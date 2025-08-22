Голливудская звезда Николас Кейдж может присоединиться к пятому сезону культового сериала "Настоящий детектив" (True Detective) на HBO.
Как сообщает Variety, актер приближается к заключению соглашения о главной роли в новой части антологии. Детали сюжета держатся в тайне, однако известно, что события пятого сезона будут разворачиваться в районе залива Джамейка-Бей в Нью-Йорке.
Кейдж станет новым именитым пополнением в длинной череде звездных актеров "Настоящего детектива". В разные годы в сериале уже снимались Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Махершала Али и Джоди Фостер. Четверо из них были номинированы на "Эмми", а Джоди Фостер получила и "Золотой глобус", и "Эмми" за роль в четвертом сезоне.
Николас Кейдж - один из самых известных актеров своего поколения, лауреат "Оскара" за фильм "Покидая Лас-Вегас" и номинант за "Адаптацию". Среди его знаковых работ - "Лунный свет", "Воспитывая Аризону", "Без лица", а также франшизы "Сокровище нации" и "Призрачный всадник".
HBO официально подтвердило продолжение "Настоящего детектива" в феврале 2024 года после громкого успеха четвертого сезона под названием "Ночная страна". Шоураннером снова выступит Исса Лопес.
Сериал Настоящий детектив
"True Detective" - американский криминальный сериал-антология от HBO, стартовавший в 2014 году. Каждый сезон имеет отдельный сюжет и новых главных героев.
Сериал известен атмосферной визуальной подачей, глубоким психологизмом и мощными актерскими работами. Он получил признание критиков, десятки номинаций на "Эмми" и "Золотой глобус" и имеет статус одного из самых ярких криминальных проектов последних лет.
По данным канала, четвертый сезон стал самым успешным за историю сериала, собрав 12,7 миллионов просмотров на разных платформах.