Политик назвал атаку попыткой втянуть Венгрию в войну.

Транспортировка российской нефти в Венгрию снова остановлена из-за украинской атаки по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, входящей в систему нефтепровода "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал это попыткой втянуть Венгрию в войну, говорится в заметке политика в фейсбуке.

По его словам, ночью Венгрия получила известие о том, что "нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе снова подвергся атаке - уже в третий раз за короткий промежуток времени", и что "транспортировка нефти в Венгрию снова остановлена".

"Это еще одно нападение на энергетическую безопасность нашей страны. Еще одна попытка втянуть нас в войну. Это не сработает! Мы и в дальнейшем всеми силами будем поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы!" - заявил министр.

Украинские атаки по нефтеперекачивающей станции "Дружба"

Как сообщал ранее УНИАН, в четверг, 21 августа, возник пожар на нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области после очередной атаки дронов. Это уже был второй за последнюю неделю удар по объекту, первый произошел 13 августа. Предыдущая атака привела к тому, что Россия временно прекратила работу магистрали, из-за чего Венгрия несколько дней не получала нефти.

Ранее БПЛА полностью остановили нефтепровод благодаря удару 14 полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины по нефтеперекачивающей станции "Никольское", расположенной в Тамбовской области РФ.

После второго удара по нефтепроводу Сийярто набросился на Украину из-за того, что Венгрия осталась без российской нефти. Он назвал атаку "возмутительной и неприемлемой", более того, обвинил Брюссель и Киев в попытках "втянуть Венгрию в войну в Украине".

