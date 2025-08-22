На выходных в Украине также будет дождливо, местами осадки будут значительными.

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и ощутимое снижение температуры. Об этом на "Метеопрог" предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие дни на территории Украины будет наблюдаться переменчивая погода. Пройдут дожди, в отдельных регионах значительные. Местами осадки будут сопровождаться грозой и шквалистым усилением ветра.

"Кроме того, начиная с западных и северных областей, начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к снижению температуры воздуха в среднем на 5 - 8 °С по всей стране", - прогнозирует Кибальчич.

Погода 23 августа

На День флага в западных областях ожидается прохладная погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью будет +7...+12 °С, днем +18...+23 °С, только в Винницкой области до +26 °С.

На севере также будет без существенных осадков, лишь в Сумской области местами пройдут умеренные дожди. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью +10...+15 °С, днем +19...+24 °С.

В центральных областях будет преобладать облачная и дождливая погода. Ночью местами пройдут значительные осадки. Также возможны отдельные грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем комфортные +20...+25 °С.

На юге ночью и утром пройдут грозовые дожди, местами будут наблюдаться сильные ливни, а также шквалы до 17 - 22 м/с. Днем осадки возможны в Крыму и Приазовье, в остальных областях преимущественно сухо. Ветер 9 - 14 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью будет +16...+21 °С, днем +22...+27 °С, в Крыму и Приазовье местами до +30 °С.

На востоке ночью без осадков, а утром и днем пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью составит +13...+18 °С, днем +20...+26 °С, только на Донбассе +29...+34 °С.

Погода 24 августа

В западных регионах ночью местами, а днем по всей территории пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Температура ночью будет в пределах +6...+12 °С, днем +17...+22 °С.

В северных областях ночью осадков не предвидится, лишь местами возможен слабый туман. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью похолодает до +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

В центральных ночью без осадков, но возможен слабый туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С.

На юге на День Независимости без существенных осадков. Во второй половине дня возможны порывы ветра 15 - 20 м/с. Ночью будет +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.

На востоке в этот день преимущественно без осадков, только на Харьковщине во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью температура будет +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Погода в Украине ухудшается

На сегодня, 22 августа, в ряде обалстей Укргидрометцентр объявил повышенный уровень опасности из-за непогоды.

По прогнозу, сегодня днем на Киевщине, в Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях пройдут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

