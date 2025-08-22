'Ищем путь': Свириденко рассказала о выезде за границу мужчин до 22 лет

Обсуждение подготовки решения происходит с военными.

Правительство продолжает работать над подготовкой решения о предоставлении разрешения на выезд за границу мужчинам до 22 лет.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Мы работаем над задачей президента найти путь как давать возможность выезжать за границу. Это действительно регулируется постановлением Кабмина и не требует изменений в закон. О том этот предмет требует широкого обсуждения, дискуссию и мы эту дискуссию ведем вместе с военными",- отметила она. При этом добавила, что в данном вопросе есть очень много аспектов. "Мы анализируем количество детей, которые выехали с начала года, сравниваем с предыдущими периодами. Ищем правильный оптимальный путь как реализовать эту инициативу", - отметила Свириденко.

Выезд за границу для молодых украинцев

Как сообщал УНИАН, 12 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.

Во время выступления на Украинском молодежном форуме "Молодежь здесь" он отметил, что этот вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

Он напомнил, что сейчас ограничения действуют для тех, кому исполнилось 18 лет, Зеленский предложил разрешить юношам до 22 лет выезжать за границу без ограничений.

Президент Украины считает, что это поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной.

