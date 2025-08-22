Продовольственная инфляция в Украине остается высокой, хотя темпы ее постепенно замедляются.

В июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты - на 25,4%. Речь идет об оптовых ценах производителей. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Относительно пищевых продуктов в целом, напитков и табачных изделий, то здесь ситуация более умеренная. В пределах страны украинские производители подняли цены на эти товары на 17,7%. Цена продукции, идущей на экспорт, выросла на 22,9%.

При этом молочные продукты за год выросли в цене на 19%, а вот хлеб, хлебобулочные и мучные изделия прибавили 15,7% стоимости.

К тому же производители напитков стали торговать своей продукцией на 9,8% дороже. И хотя жизнь украинцев сладкой точно не назовешь, по крайней мере сахар стал немного дешевле - на 6,9%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Один из главных продуктов питания, хлеб, и в дальнейшем будет дорожать. Причем есть вероятность, что некоторые его сорта могут сильно вырасти в цене, или даже совсем исчезнуть с полок магазинов.

Среди главных причин выделяют нынешние заморозки и засуху, которые негативно отразятся на собранном урожае - он будет меньше предыдущего.

Если сравнивать стоимость продуктов из среднего ценового сегмента в Украине и США, то только отдельные позиции за океаном оказались немного дороже. Об этом рассказал блогер, который сравнил цены на продукты в американском и украинском супермаркетах.

