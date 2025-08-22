Оригинальный Sikorsky S-97 Raider совершил первый полет в 2015 году.

В китайском небе заметили новый вертолет, который почти невозможно отличить от знаменитого S-97 Raider от американской компании Sikorsky. Об этом сообщает Defense Express.

"Китаец" несколько напоминает и американский SB-1 Defiant, в котором были использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний S-97. Defiant впервые поднялся в небо в 2019-м.

Китайскую машину также создали по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. Такой подход дает возможность существенно повысить скорость полета - в случае с S-97 она превышает 400 км/ч. Можно предположить, что "копия" имеет два двигателя.

На какой стадии находится китайская программа неизвестно. Скорее всего, перед нами демонстратор технологий, а не предсерийный образец, хотя, как показывает опыт, в случае с КНР ничего нельзя исключать наверняка.

Неизвестным остается и назначение вертолета. Теоретически его можно использовать для транспортировки грузов, поисковых операций или, например, для разведки (S-97 Raider позиционировали именно как разведывательный вертолет).

Новые китайские разработки - что известно

Это не первая (и, очевидно, не последняя) попытка китайцев скопировать американские винтокрылые машины.

В прошлом году появились фото нового китайского тяжелого ударного вертолета, который почти невозможно отличить от знаменитого американского AH-64 Apache .

В частности, на нем использовали тандемную двухместную конфигурацию, которую получила американская машина.

А недавно в небо поднялся загадочный китайский конвертоплан, который по крайней мере концептуально очень похож на новый американский Bell V-280 Valor.

