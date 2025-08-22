В китайском небе заметили новый вертолет, который почти невозможно отличить от знаменитого S-97 Raider от американской компании Sikorsky. Об этом сообщает Defense Express.
"Китаец" несколько напоминает и американский SB-1 Defiant, в котором были использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний S-97. Defiant впервые поднялся в небо в 2019-м.
Китайскую машину также создали по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. Такой подход дает возможность существенно повысить скорость полета - в случае с S-97 она превышает 400 км/ч. Можно предположить, что "копия" имеет два двигателя.
На какой стадии находится китайская программа неизвестно. Скорее всего, перед нами демонстратор технологий, а не предсерийный образец, хотя, как показывает опыт, в случае с КНР ничего нельзя исключать наверняка.
Неизвестным остается и назначение вертолета. Теоретически его можно использовать для транспортировки грузов, поисковых операций или, например, для разведки (S-97 Raider позиционировали именно как разведывательный вертолет).
Новые китайские разработки - что известно
Это не первая (и, очевидно, не последняя) попытка китайцев скопировать американские винтокрылые машины.
В прошлом году появились фото нового китайского тяжелого ударного вертолета, который почти невозможно отличить от знаменитого американского AH-64 Apache .
В частности, на нем использовали тандемную двухместную конфигурацию, которую получила американская машина.
А недавно в небо поднялся загадочный китайский конвертоплан, который по крайней мере концептуально очень похож на новый американский Bell V-280 Valor.