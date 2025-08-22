Столица получила рекордный туристический сбор за полгода во время действия военного положения.

В 2025 году в Киеве продолжает наблюдаться восстановление туристической сферы, первые признаки которого были зафиксированы в прошлом году.

Как рассказали на Facebook-странице Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации, за прошлый год доходы столицы от туристического сбора составили 50,83 млн грн, что значительно превысило показатели предыдущих военных лет (в 2022 году турсбор составлял 38,8 млн грн, а в 2023 – 38,5 млн грн).

"Сейчас уже имеем еще более высокие показатели – 34,8 млн грн за два квартала 2025 года, что почти на 65% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда турсбор составил 22,6 млн грн", – говорится в сообщении.

Видео дня

Полученные средства, уверяют в управлении, направляются на насущные потребности города во время действия военного положения.

Также там объясняют, что эти сдвиги стали возможными в том числе благодаря слаженной работе украинских городов над развитием внутреннего туризма, промоционной деятельности на международной арене и внутри страны, а также сотрудничества турсообщества, бизнеса и местных властей.

Туризм в Украине во время войны

Как ранее сообщал УНИАН, по итогам 2024 года Гостуризма отчиталось о постепенном восстановлении туристической сферы в Украине, которая фактически замерла после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Впрочем, несмотря на рост поступлений от туризма, бюджет до сих пор недополучает гораздо больше.

Между тем, иностранные СМИ неоднократно писали об увеличении количества так называемых "военных туристов" в Украине, которые стремятся воочию увидеть ужасы войны. Этот тренд вызвал ряд вопросов с точки зрения морали, однако также такие гости приносят доходы в бюджет нашей страны.

В то же время, кроме проблем с безопасностью, туристические поездки в Украину усложняют логистические вопросы – поскольку на время войны украинская гражданская авиация не работает, дорога в страну занимает много времени и стоит дороже.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграмм-канале УНИАН.Туризм.