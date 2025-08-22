Проведение работ по восстановлению газоснабжения пока невозможно.

В ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли серии ударов по городу Константиновка Донецкой области - разрушены дома и инфраструктура, город полностью остался без газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

"Атаки происходили в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. В результате ударов зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, магазина, здания "Укрпочты" и газопровода", - написал Горбунов.

Он отметил, что российские захватчики ударили по городу FPV-дронами и авиабомбами типа ФАБ-250. В результате атаки, по словам Горбунова, один гражданский получил ранения.

Как сообщается на странице "Донецкоблгаза" в Facebook, в результате атаки россиян Константиновка полностью осталась без газа.

"Была повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО "Оператор газотранспортных систем Украины". В связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения г. Константиновки удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, учитывая ситуацию с безопасностью, "дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения в городе невозможны".

Накануне стало известно об увеличении количества пострадавших в результате российской атаки по Мукачево в ночь на 21 августа. Известно о по меньшей мере 21 раненом. Также спасатели сообщили, что тушение пожара на предприятии в Мукачево, куда попали ракеты, продолжается.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, вражеская ракета попала в американский завод по производству электроники в Мукачево. Он отметил, что это предприятие не имеет ничего общего с обороной или войском.

