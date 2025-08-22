По данным СМИ, он уже отменил другие концерты.

Российский певец Филипп Киркоров, которому диагностировали сахарный диабет второго типа, упал прямо во время своего выступления на сцене.

Видео падения 58-летнего артиста появилось в российских Telegram-каналах. Известно, что инцидент произошел в концертном зале New Wave Hall в Казани (Татарстан), во время открытия фестиваля "Новая волна".

Певец завалился на бок и "полетел" на пол, когда пытался подняться по ступенькам, установленным для концертного номера. Со сцены его поднимали за руки, однако он еще несколько секунд продолжал шататься. После этого от использования лестницы решили отказаться.

Ранее СМИ сообщили, что из-за болезни Киркоров испытывает выраженную слабость, постоянную жажду и имеет "ватные" ноги. Это стало причиной временной отмены концертов до февраля 2026 года.

Артист официально подтвердил свое заболевание во время выступления на "Новой волне", отметив, что болезнь влияет на процесс заживления ран от ожогов, которые он получил на одном из концертов.

Позиция Киркорова относительно войны

Напомним, российский певец находится в базе "Миротворец" за неоднократное незаконное посещение оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях. В 2021 году он оказался в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

После задержания Виктора Медведчука в апреле 2022 года певец публично вступился за него и его жену Оксану Марченко.

В начале полномасштабного вторжения Киркоров воздерживался от публичных заявлений, однако впоследствии начал открыто демонстрировать лояльность Кремлю. Он выступал в Крыму перед военными, называя их "героями".

В феврале 2024-го он посетил оккупированную Горловку, где дал концерт для раненых оккупантов, привез гуманитарную помощь и выложил посты из разрушенного концертного зала.

