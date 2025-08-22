Саммит на Аляске стал 'большой аферой' Путина, - WSJ

Путин не демонстрирует поведение человека, стремящегося к миру, а действия его армии четко говорят о стремлении продолжать войну.

Несмотря на саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, а также последующие встречи европейских лидеров в Белом доме, прогресса в прекращении войны России против Украины нет. Кремль продолжает военные атаки, тогда как правитель РФ снова демонстрирует отсутствие серьезного интереса к договоренностям, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе Трамп заявил, что Путин якобы хочет мира и готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время официальная Москва демонстрирует обратное. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже выдвинул условия, которые фактически блокируют возможность переговоров, в частности требование включить Россию и Китай в систему "гарантий безопасности". Зато Путин приказывает продолжать атаки на мирные города Украины.

"Это не поведение человека, заинтересованного в мире", - отмечает издание, подчеркивая, что российские удары беспилотниками и ракетами только усилились, в том числе и по целям далеко от фронта.

Трамп критиковал подход своего предшественника Джо Байдена по войне в Украине. Впрочем, как отмечает WSJ, нынешний президент США также до сих пор не готов предоставить Украине все необходимые дальнобойные средства и открыть настоящий арсенал оружия. Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби прямо сказал европейским партнерам, что роль США в гарантиях безопасности будет минимальной.

Аналитики считают, что без более жестких шагов Трампа - от вторичных санкций против покупателей российской нефти до конфискации замороженных резервов Москвы - Путин и дальше будет чувствовать безнаказанность.

Саммит на Аляске - какие гарантии предлагают Украине

Как сообщал УНИАН, западные партнеры обсуждают гарантии безопасности для Украины "как в НАТО". Впрочем, они не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины.

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты будут играть лишь "минимальную" роль в гарантиях безопасности для Украины. Вместе с тем, Трамп публично исключил возможность размещения американских войск на территории Украины, но допустил поддержку миротворческой миссии с помощью воздушных сил.

