Спецназовцы ГУР остановили продвижение РФ на Донбассе: ликвидированы десятки оккупантов (видео)

Во время операции обезврежены несколько групп так называемых "знаменосцев" армии РФ.

В Донецкой области остановлено продвижение российских оккупантов, ликвидировано более 90 захватчиков.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, которое также обнародовало видео, на котором можно увидеть впечатляющие кадры боевой работы подразделения.

"Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР совместно с собратьями из РДК (Российский добровольческий корпус - УНИАН) успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области. В ходе штурмовых действий бойцы подразделения уничтожили более 90 московитов, еще пятерых "Братство" захватило в плен", - рассказали разведчики.

В общем операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более четырех сотен боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции. Таким образом, благодаря эффективным действиям разведчиков, удалось стабилизировать логистику Сил обороны в определенной полосе ответственности и не позволить противнику быстро продвинуться в направлении границ Днепропетровской области.

Во время спецоперации также обнаружены и обезврежены несколько групп так называемых "знаменосцев" - российских военнослужащих, которые ценой своей жизни развешивали триколоры для фото на неподконтрольной врагу территории. Это делается, по информации ГУР, чтобы в дальнейшем лживо заявить о взятии этих населенных пунктов.

"Всех выявленных "знаменосцев" бойцы "Братства" уничтожили или взяли в плен", - отмечают украинские разведчики.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении зачищено от российских оккупантов шесть населенных пунктов. Как отметил генерал, уделено особое внимание участкам фронта, где тяжелее всего.

В частности в органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе, где с честью выполняют боевые задачи подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины. По словам Сырского, в результате успешных ударно-поисковых действий уничтожены сотни российских оккупантов.

