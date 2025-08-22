В горах сегодня ветрено, влажно и холодно.

В Карпатах 22 августа начался настоящий осенний шторм.

Горные спасатели Прикарпатья сообщают, что утром на горе Поп Иван облачно, западный ветер дует со скоростью 15 м/с, а температура воздуха снизилась до +8 °С.

Горный спасатель Василий Фицак опубликовал видео с вершины. На кадрах видно, что в горах бушует осенняя непогода.

"В высокогорье штормит. Поэтому, кто запланировал восхождение, ознакомьтесь с прогнозами погоды, и не пренебрегайте предостережениями", - предупредил спасатель.

Циклон испортит погоду в Украине - что известно

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет циклон средиземноморского происхождения.

Сегодня этот циклон испортит погоду во многих областях Украины. По ее словам, циклон вызовет дожди и грозы, местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Больше всего это почувствуют жители западных, северных и большинства центральных областей, за исключением Днепра с прилегающими районами.

Зато в восточных и южных регионах будет преобладать сухая погода. Только в Одесской области возможны локальные грозовые ливни.

"Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, осторожно!" - предупредила Наталья Диденко.

Температурный фон 22 августа будет очень разным в разных частях страны:

на западе прохладно, +17...+21°;

в северных областях +21...+24°;

на востоке жарко, +30...+34°;

на юге +29...+32°;

в центре +29...+32°, в Винницкой области около +25°.

