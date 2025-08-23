Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, участвовавших в войне в Украине на стороне РФ, сообщает северокорейское информагентство KCNA.
На церемонии вручения наград, присутствовали командиры и бойцы, участвовавшие в Курской операции, а также семьи погибших солдат.
Отмечается, что Ким на церемонии награждения высоко оценил "героические" северокорейские войска.
"Боевые действия заграничных оперативных подразделений… без сожаления доказали мощь героической (северокорейской) армии", а "освобождение Курской области" - "боевой дух героев", - заявил он.
Ким возложил цветы к мемориальной стене солдатам, павшим за рубежом, а также состоялся концерт для солдат, вернувшихся из России, и банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.
КНДР в войне России против Украины
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Северная Корея планирует перебросить в Россию дополнительные войска: около 6000 военнослужащих. По его словам, также КНДР предусматривает завести в РФ от 50 до 100 единиц своей техники, включая основные боевые танки и бронетранспортеры.
В то же время издание WSJ писало, что высокопоставленные военные офицеры Ким Чен Ына вернулись в Северную Корею после боевых действий в России. Эксперты считают, что это может означать постепенное отхождение боевого вклада КНДР на второй план и снижение ее роли в возможных мирных переговорах по войне в Украине.