Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, участвовавших в войне в Украине на стороне РФ, сообщает северокорейское информагентство KCNA.

На церемонии вручения наград, присутствовали командиры и бойцы, участвовавшие в Курской операции, а также семьи погибших солдат.

Отмечается, что Ким на церемонии награждения высоко оценил "героические" северокорейские войска.

"Боевые действия заграничных оперативных подразделений… без сожаления доказали мощь героической (северокорейской) армии", а "освобождение Курской области" - "боевой дух героев", - заявил он.

Ким возложил цветы к мемориальной стене солдатам, павшим за рубежом, а также состоялся концерт для солдат, вернувшихся из России, и банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.

КНДР в войне России против Украины

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Северная Корея планирует перебросить в Россию дополнительные войска: около 6000 военнослужащих. По его словам, также КНДР предусматривает завести в РФ от 50 до 100 единиц своей техники, включая основные боевые танки и бронетранспортеры.

В то же время издание WSJ писало, что высокопоставленные военные офицеры Ким Чен Ына вернулись в Северную Корею после боевых действий в России. Эксперты считают, что это может означать постепенное отхождение боевого вклада КНДР на второй план и снижение ее роли в возможных мирных переговорах по войне в Украине.

