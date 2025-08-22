Драма "Анемона", режиссером которой выступил сын актера Ронан Дэй-Льюис, выйдет на экраны в октябре 2025 года.

В 2017 году на тот момент 60-летний трехкратный лауреат премии "Оскар", англо-ирландский актер Дэниел Дэй-Льюис снялся в исторической мелодраме Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить" и с тех пор фактически исчез из поля зрения. Один из лучших актеров в истории кино, известный по фильмам "Последний из могикан", "Банды Нью-Йорка", "Нефть" и "Линкольн", неоднократно заявлял, что устал от публичности и постоянных съемок, поэтому решил уйти на заслуженную пенсию.

Впрочем, осенью 2014 года стало известно, что он решил вернуться к работе после семилетнего перерыва. Сам Дэй-Льюис заявил, что к этому его побудил собственный сын – режиссер Ронан Дэй-Льюис, который как раз начал работу над своим дебютным фильмом "Анемона" (Anemone). И он очень просил, чтобы отец присоединился к этому важному для него проекту – в итоге, кроме исполнения главной роли, Дэниел Дэй-Льюис также присоединился к созданию сценария фильма.

Как говорится в официальном синопсисе к фильму, "Анемона" исследует сложные и глубокие связи, существующие между братьями, отцами и сыновьями.

Видео дня

Кроме Дэй-Льюиса в картине также сыграли Шон Бин ("Игры патриотов", "Золотой глаз", "Троя", франшиза "Властелин колец", сериал "Игра престолов") и Саманта Мортон ("Особое мнение", "Контроль", "Фантастические твари и где они обитают", "Кит").

Мировая премьера фильма состоится в рамках международного Нью-Йоркского кинофестиваля в конце сентября 2025 года.

После этого "Анемона" выйдет в американский прокат 3 октября 2025 года, а через неделю его начнут показывать в кинотеатрах других стран. Увидят ли ленту на больших экранах украинские киноманы, пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: