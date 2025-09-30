Россияне потеряли "глаза" своей ПВО в Крыму.

В ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили дорогостоящий объект российской ПВО в оккупированном Крыму - радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в частности, и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.

Как сообщал УНИАН, это не первое попадание на территории оккупированного полуострова Крым по российским радиолокационным станциям (РЛС) из состава С-400 "Триумф".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что в ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

"Триумф" - наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 625 млн долларов.

