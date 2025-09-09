Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения.

На территории временно оккупированного Крыма украинские спецназовцы метко отработали по ценным объектам российской ПВО. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, это произошло накануне профессионального праздника разведчиков.

"Мастера экипажей управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины накануне Дня военной разведки Украины нанесли точные удары по двум дорогостоящим объектам системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

В частности, поражена радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет" и радиолокационный модуль метрового диапазона из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М".

"Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения - российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства", - отмечают разведчики.

Удары по Крыму

Напомним, в конце августа на территории временно оккупированного полуострова Крым бойцы ГУР Минобороны поразили российскую радиолокационную станцию из состава С-400 "Триумф" - зенитно-ракетного комплекса большой и средней дальности. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 625 млн долларов.

Ранее в АРК был уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" - советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Комплекс предназначен для контроля воздушного движения в небе, в частности, на маршрутах и в подходных зонах. Радиус действия его радара - до 350 км.

