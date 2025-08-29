Россияне хвастаются, что "Триумф" может поражать воздушные цели на подлете за сотни километров.

На территории оккупированного полуострова Крым украинские разведчики поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) из состава С-400 "Триумф". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф", - рассказали разведчики.

В ГУР добавляют: "Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско".

В сообщении говорится о том, что демилитаризация АРК продолжается.

Что известно о "Триумфе"

Согласно открытым источникам, С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. Принят на вооружение 28 апреля 2007 года.

"Триумф" - наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 625 млн долларов.

Радар раннего обнаружения имеет инструментальную дальность до 600 км. Комплекс может поражать воздушные цели ракетами ЗУР сверхбольшой дальности 40Н6Е на дальности до 380 км, в том числе по указанию с самолета ДРЛО А-50.

По мнению западных аналитиков, С-400 наряду с такими системами, как "Искандер" и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в новой концепции ВС РФ, известной на Западе как "Зона запрета доступа", которая заключается в том, что войска противника не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба. По данным британского еженедельника The Economist, стоимость одной батареи С400 составляет примерно 200 млн долларов.

Напомним, недавно, 21 августа, на территории временно оккупированного Крыма украинские военные поразили российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. Говорилось, что нарушена логистика оккупантов - Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с указанным грузом, в результате этого было затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

