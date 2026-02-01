Россияне ударили дроном по служебному автобусу под Павлоградом: погибли 15 человек

Еще 7 человек получили ранения.

Сегодня, 1 февраля, российские оккупанты ударили дроном по служебному автобусу с шахтерами под Павлоградом в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 15 человек, и еще 7 пострадали. Об этом сообщили в ДТЭК.

"Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший в Днепропетровской области шахтеров с предприятия после смены", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что на данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, еще 7 шахтеров ранены.

В ГСЧС добавили, что в результате вражеской атаки возник пожар, который пожарные ликвидировали.

Удар по Кривому рогу 21 января - что известно

Напомним, что в ночь на 21 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки были повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, административное здание, автомобили. Также по Синельниковскому району враг нанес удар БПЛА.

Начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщал, что тогда погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

