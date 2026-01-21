РФ атаковала жилые кварталы Днепропетровской и Одесской областей: есть погибшие и раненые

Повреждены и разрушены дома, нанесен ущерб производству мебели.

Ночью и утром 21 января оккупационная российская армия атаковала Одесскую и Днепропетровскую области, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, ночью агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, административное здание, автомобили. Также по Синельниковскому району враг нанес удар БПЛА.

"Пострадали Васильковская и Роздорская общины. Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома", - сообщил Ганжа.

Также враг атаковал Одесскую область. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, утром 21 января вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками регион.

"Враг цинично ударил по жилому сектору. В частности, повреждены 4 частных дома, двухэтажное жилое здание, гараж и автомобиль. От атаки пострадал один гражданский человек: 50-летнего мужчину доставили в больницу", - рассказали в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, повреждена жилая и промышленная инфраструктура. В частности, повреждения и разрушения жилых частных домов произошли в Одесском районе. Также разрушено складское здание с мебельными изделиями.

Возникшие пожары уже ликвидированы спасателями.

Как сообщил мэр города Черноморск Василий Гуляев, утром была атакована Черноморская община. По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры, разрушены частные дома.

Напомним, 20 января на рассвете армия РФ нанесла дронный удар по Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики. В частности, в городе Черноморск БПЛА попал в многоэтажный жилой дом. Также в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

