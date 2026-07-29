Россия увеличила количество комплексов РЭБ против Starlink: Флеш поделился подробностями

По словам советника президента Украины, комплексы российских оккупантов появляются как в глубоком тылу, так и вблизи линий фронта.

Россия увеличила количество комплексов, способных противодействовать работе терминалов Starlink, сообщил в Telegram специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Мы продолжаем фиксировать резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы против "Старлинков", – сообщил он.

При этом Флеш отметил, что эти комплексы российских оккупантов появляются как в глубоком тылу, так и вблизи фронтов.

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Впрочем, по мнению военного эксперта, такая реакция врага вполне ожидаема.

Россия создала аналоги Starlink: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Флеша, страна-агрессор запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом Starlink. Он подсчитал, что на орбите сейчас находится до 40 спутников. Флеш сообщил, что хотя эти спутники еще не заняли своих мест в орбитальной группировке, но могут сделать это быстро. Советник президента Украины отметил, что для того, чтобы начать использовать группировку "Рассвет" в военных целях, россиянам нужно запустить как минимум несколько сотен спутников.

Примечательно, что бригадный генерал Евгений Ласийчук рассказал, что российским оккупантам всё же каким-то образом удаётся использовать "Старлинк". Ласийчук не исключил, что для этого они могут взламывать аккаунты или же кто-то им их продаёт. Впрочем, по словам военного, о массовых случаях пока речь не идет.

Также мы писали, что Флеш отметил, что поскольку "Старлинк" представляет собой серьезную проблему для российских оккупантов, они с первого дня войны проводят эксперименты по подавлению "Старлинка" средствами РЭБ. После украинских атак на российскую логистику с помощью мидл-страйков вновь зафиксирована работа РЭБ против этой системы связи. Советник президента Украины сообщил, что такие вражеские комплексы выявляются и уничтожаются. Бескрестнов рассказал, что, в частности, речь идет о вражеском РЭБ "Волна Купол Гарант", который производит ООО "Русский купол" из Симферополя. По его данным, производитель продал эти системы армии РФ по цене 1,5 миллиона долларов за каждую.

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