'Путин в безвыходной ситуации': Сикорский предупредил, к чему может прибегнуть глава Кремля

Глава МИД Польши предупредил, что "безвыходная" ситуация, в которой оказался Путин, может подтолкнуть его к "какому-то рискованному шагу".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Россия прекратит "свою преступную авантюру" в Украине, "пока для Москвы еще не стало слишком поздно", сообщает TVP World.

В эфире телеканала Сикорский также добавил, что президент России Владимир Путин находится под давлением и может совершить "что-то рискованное".

"Российская экономика начинает испытывать трудности. Россияне уже не могут притворяться, что это какая-то внешняя, специальная военная операция. Вопрос заключается в том, готов ли Путин к соглашению", – заявил Сикорский во вторник в программе "On the Record".

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Сикорский отметил, что "возможности Путина меньше, чем мы думали, но его намерения ещё хуже":

"Он, очевидно, дезинформирован. Он, очевидно, не имеет реалистичного представления о своём положении и своих перспективах. Иначе он бы заключил соглашение, чтобы положить конец войне, которую Москва развязала против Украины в 2022 году".

Путин в "безвыходной" ситуации

Глава МИД Польши предупредил, что "безвыходная" ситуация, в которой оказался Путин, может подтолкнуть его к "рискованным действиям" на фоне опасений, что Россия, возможно, планирует расширить конфликт в Украине дальше на запад.

"Больной человек с оружием – это всё равно человек с оружием. Именно поэтому мы тратим столько средств на оборону, чтобы убедить Путина: любой конфликт с Польшей обойдется ему еще дороже, чем его преступная война против Украины", – подчеркнул он.

Новые санкции США против РФ

Сикорский считает, что "тот факт, что США теперь признали, что у Украины есть свои козыри, и приложили чрезвычайно успешные усилия для выравнивания шансов, является хорошим знаком".

Сикорский выразил надежду, что Трамп "почтит" память покойного республиканца Линдси Грэма, "наконец введя определенные санкции против России", поскольку война в Украине находится на критическом этапе.

Новые заявления Путина о Польше

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Путина, Россия "была единственным гарантом территориальной целостности Украины, пока Киев не объявил Москву врагом". При этом он высказал мнение, что регионы на западе Украины, которые якобы "Сталин подарил" Украине, "рано или поздно" вернутся к Польше, Венгрии и Румынии. Российский диктатор с уверенностью заявил, что "победа будет за Россией, а враг будет разгромлен". По его словам, Москва отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада.

Также мы писали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр заявил, что не согласен со словами Путина о том, что западные земли Украины перейдут к Польше, Румынии и Венгрии. Вевюр назвал это заявление "циничной попыткой спровоцировать противостояние между союзниками". Пресс-секретарь МИД Польши подчеркнул, что Варшава не имела, не имеет и не будет иметь никаких территориальных претензий к Украине. Он заверил, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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