Ученые впервые стали свидетелями 'рождения' нового океанского дна

Группа ученых зафиксировала крупное событие раскрытия океанского дна в момент его развития.

Примерно две трети поверхности Земли составляет океаническая кора, и вся она образуется одним и тем же способом. Однако в южной части Индийского океана ситуация изменилась, пишет Earth.

Отмечается, что в южной части Индийского океана группа ученых зафиксировала крупное событие раскрытия океанского дна в момент его развития. Впервые ученые непосредственно измерили процесс образования нового океанского дна.

В своем исследовании ученые рассказали, что большая часть этой трансформации накапливалась постепенно, превышая по масштабам то, что могли бы вызвать одни только зарегистрированные землетрясения.

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Исследователи признались, что все дело в правильном выборе момента. В феврале 2024 года Жан-Ив Руайе и его команда из Французского национального центра научных исследований установили подводную обсерваторию под названием OHA-GEODAMS. Она охватывала участок подводного хребта вблизи отдалённых островов Амстердам и Сен-Поль.

Уже 26 апреля 2024 года рой землетрясений потряс морское дно в этом районе. Это стало началом процесса раскрытия.

Кроме того, лава также сыграла на руку ученым. Она излилась примерно в двух километрах от приборов, а не прямо на них, поэтому данные не были утрачены.

Геофизик из Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле Инго Гревемейер отметил, что последнее расширение этого участка, возможно, произошло несколько десятилетий назад, однако команде удалось зафиксировать событие спустя два месяца после установки оборудования.

Как образовалось новое океанское дно

В издании отметили, что ученые воссоздали картину того, как начинается импульс раскрытия.

Глубоко внутри Земли давление нарастает в карманах расплавленной породы. В конце концов оно становится достаточно сильным, чтобы вытеснить магму в стороны между слоями земной коры. Земля над опустошенным карманом затем прогибается внутрь.

По мере того как магма раздвигает плиты, этот процесс сопровождается землетрясениями. Магма поднимается через образовавшуюся щель и затвердевает, образуя новое дно океана, объяснили в издании.

По словам ученых, результаты измерений оказались неожиданными. Плиты сместились гораздо дальше, чем можно было бы объяснить с помощью небольших землетрясений.

Горизонтальное смещение соответствовало тому, что обычно занимает от 30 до 60 лет неуклонного расширения. При этом зарегистрированные землетрясения имели магнитуду всего около 5. Ученые пришли к выводу, что большая часть движения происходила асейсмически - в виде плавного скольжения, а не резких толчков.

Озеро под Антарктидой не замерзает уже 15 миллионов лет

Ранее исследователи объяснили, почему гигантское озеро Восток, которое скрывается под 4-километровой толщей льда в Антарктиде, остается жидким уже на протяжении 15 млн лет.

Озеро Восток находится в той части Антартиды, где температура воздуха достигает -55 °C. Сам водоем по площади сопоставим с озером Онтарио. Его длина достигает 250 км, а ширина – около 50 км. При этом ученые считают, что по объему воды Восток может даже превосходить канадское озеро благодаря значительно большей глубине.

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