Россиянам все же удается использовать Starlink на фронте, - командир 7-й ДШВ

Оккупанты пытаются взломать аккаунты или же покупать их у кого-то.

Российским оккупантам всё же каким-то образом удаётся использовать Starlink на фронте. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос, удается ли россиянам все же как-то использовать технологию Starlink, он отметил, что о массовых случаях речи не идет.

"Но россияне хитрые – они пытаются взламывать аккаунты, возможно, покупать их у кого-то. То есть им всё же как-то удаётся использовать Starlink", – сказал Ласийчук.

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Как сообщал УНИАН, в феврале компания SpaceX и Министерство обороны Украины достигли соглашения о блокировании незаконного использования российскими силами десятков тысяч этих небольших мобильных станций, позволяющих подключаться к Интернету.

В то же время командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Ласийчук отметил, что российские оккупанты используют Покровский участок фронта в качестве полигона для испытаний новейшего вооружения. Так, недавно там был замечен беспилотник БМ-35, который является аналогом "Шахеда", но меньшего размера. Дрон пытался поразить технику украинских войск на довольно большом расстоянии, почти в тылу, используя средства связи Starlink.

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