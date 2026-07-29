Эксперт нашел простой способ увеличить громкость динамиков телефона до 85 дБ

Если звук смартфона кажется слишком тихим даже на максимальной громкости, это не всегда означает, что динамики вышли из строя.

Если звук смартфона теряется на фоне шума в кафе, машине или на улице, проблему можно решить без покупки Bluetooth-колонки. Оказывается, сделать звук заметно громче можно с помощью нескольких простых приемов, которые не требуют ни установки приложений, ни дополнительных затрат.

Автор MakeUseOf проверил советы на собственном телефоне и с помощью шумомера зафиксировал рост громкости с 70 аж до 85 дБ. По субъективным ощущениям такой прирост делает звук в два-три раза громче.

Используйте кружку или угол стены

Самый необычный, но эффективный способ – поставить телефон динамиком в кружку, стакан или вплотную к углу стены.

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Дело в том, что емкость работает как пассивный резонатор, а стены отражают звуковые волны, направляя их в сторону слушателя вместо того, чтобы звук рассеивался в помещении. В результате смартфон начинает звучать почти как компактная Bluetooth-колонка, хотя с меньшим басом.

Аналогичного эффекта можно добиться, прикрыв нижний динамик телефона ладонью. Это поможет лучше слышать собеседника во время звонка или сделать аудио громче в шумной обстановке.

Переключитесь на моно

Большинство современных смартфонов уже оснащены двумя динамиками для создания стереозвука. При этом левый и правый каналы отличаются друг от друга, поэтому каждый динамик воспроизводит часть звуковой дорожки.

Эксперт советует включить монофонический звук, чтобы оба динамика одновременно воспроизводили один и тот же сигнал. Благодаря этому устройство звучит громче, хотя сцена становится менее объемной.

Для этого откройте: Настройки → Специальные возможности → Настройки звука (или "Улучшение слуха" на Samsung) → Моно → Включить.

Поднимите средние и высокие частоты

Еще один способ – воспользоваться встроенным эквалайзером. Человеческий слух наиболее чувствителен к диапазону от 2 до 5 кГц, поэтому усиление средних и высоких частот создает ощущение более громкого звучания без увеличения мощности динамиков.

На Samsung и других Android-девайсах нужная настройка находится по пути: Настройки → Звуки и вибрация → Качество звука и эффекты → Эквалайзер → Пользовательский.

Автор рекомендует увеличить ползунки в диапазоне 1-16 кГц примерно до 60-80%, не выкручивая их на максимум, чтобы избежать резкого и искаженного звучания.

По словам автора эксперимента, наибольший эффект дали именно сочетание режима "Моно" и использования кружки в качестве акустического усилителя. Таким образом удалось увеличить уровень громкости почти до 85 дБ, что сопоставимо с шумом оживленной городской улицы или ресторана.

Однако пользоваться смартфоном на максимальной громкости не рекомендуется долго, поскольку длительное воздействие такого уровня звука может негативно сказаться на слухе.

Даже если вы не пользуетесь картами и навигацией, Android может регулярно определять ваше местоположение в фоновом режиме. Из-за этого смартфон расходует заряд быстрее, чем должен. УНИАН рассказывал, какую настройку нужно отключить.

Ранее энтузиаст решил проверить, можно ли отсрочить замену батареи, если заряжать ее максимум до 80%. Мужчина целый год пользовался своим Android-девайсом с включенным лимитом зарядки.

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