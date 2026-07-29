Булочки с черникой будут в разы вкуснее, если добавить щепотку этой специи

Вкус черники будет усилен в несколько раз.

Cпелые ягоды черники всего раскрывают свой вкус в свежем виде. Однако, если вы любите выпечку с черникой, то есть одна недооцененная специя, которая может улучшить вкус черники, - кориандр, пишет chowhound.

Кориандр обладает приятным ароматом и насыщенным вкусом. Он уже тысячи лет используется в средиземноморской и кавказской кухнях, добавляя нотки кедра, цитрусовых и цветочные оттенки как в соленые, так и в сладкие блюда. Самое интересное в кориандре – это то, что он содержит соединение под названием линалоол, как и черника, которое отвечает за тот характерный пикантный вкус, находящийся где-то между лимонным и сладким. В выпечке двойная доза линалоола смешивается и усиливается.

Поскольку черника также содержит натуральные сахара, это сочетание выдвигает вкус черники на первый план и позволяет ей перебивать другие вкусы в пирогах, кексах, булочках и многом другом. Однако кориандр не исчезает, а становится прекрасной пряной, теплой фоновой нотой. В сочетании со щепоткой лимонной цедры и каплей ванили этот вкусовой профиль определенно может принести вам победу на кухне.

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Хотя это идеальное сочетание, всего должно быть в меру. Поскольку кориандр содержит гораздо больше линалоола, чем черника, чрезмерное использование может легко заглушить естественный фруктовый вкус черники. Для получения полной пользы от ароматного линалоола, содержащегося в семенах, достаточно щепотки кориандра - от четверти до половины чайной ложки.

Важный нюанс

Обратите внимание, что лучше всего хранить кориандр в зернах, чтобы он сохранил вкус и аромат надолго. Перед употреблением его можно размолоть в электрической мельнице, ступке или просто растереть ложкой на доске.

При этом чернику в выпечке желательно также слегка раздавить. Так сок ягод лучше смешается с ароматами кориандра.

Клубничный торт без выпечки

Напомним, что лучшими десертами для жаркого лета считают сладкие блюда без выпечки. Одним из таких считается клубничный торт без выпечки, который можно приготовить даже не включая плиту. При этом сочетание клубники и сливок запомнится надолго.

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