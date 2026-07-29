Чтобы самые большие деревья на Земле выжили, их хотят намеренно поджигать: в чем секрет

По мнению ученых, для сохранения уникальных многолетних секвой запланированные выжигания должны стать одним из ключевых инструментов.

Секвойи в Калифорнии, которые ранее пережили контролируемые низкоинтенсивные выжигания, имеют значительно больше шансов пережить последующие масштабные лесные пожары. По словам ученых, если целью является сохранение этих уникальных деревьев, использование запланированных выжиганий должно стать одним из ключевых инструментов. Об этом пишет Discoverwildlife.

"Если наша цель – защитить гигантские секвойи, контролируемые выжигания являются незаменимым инструментом", – отметил Дэн Диксон из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Как сообщает издание, гигантские секвойи – настоящие великаны растительного мира. Они растут на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада в Калифорнии и могут весить столько же, сколько 15 синих китов. Их возраст превышает 3 000 лет.

Видео дня

Благодаря толстой коре и высоким кронам секвой эволюционировали так, чтобы выдерживать природные пожары низкой интенсивности. Более того, именно такие пожары помогают их шишкам раскрываться и высвобождать семена, пишет издание. Поэтому, когда в 2020 и 2021 годах лесные пожары охватили национальные парки Секвойя и Кингс-Каньон, никто не ожидал, что будет уничтожена пятая часть этих деревьев.

"Эти деревья живут так долго и пережили столь разнообразные климатические условия, лесные пожары и засухи – они видели всё. То, что так много из них погибло всего за два года, стало беспрецедентным явлением", – говорит Диксон.

Почему одни секвой погибли, а другие выжили

Исследователи хотели выяснить, почему одни секвойи погибли, а другие выжили. Для этого они использовали исторические данные и спутниковые снимки лесов, сделанные до и после пожаров. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ландшафт состоял из участков, где проводились контролируемые выжигания, то есть намеренно устраивались пожары низкой или умеренной интенсивности, чтобы уменьшить количество горючих материалов, проредить крону леса и создать лучшие условия для дикой природы.

Проанализировав 26 400 гигантских секвой в 19 рощах, учёные установили, что контролируемые выжигания снижали риск гибели деревьев примерно на 77%. Секвойи, прошедшие такую обработку в течение предыдущего десятилетия, имели в четыре раза больше шансов выжить, чем деревья на необработанных участках.

Кроме того, моделирование показало, что уже проведенные контролируемые выжигания помогли предотвратить гибель около 1 900 секвой. Если бы такие меры были применены ко всем деревьям, вероятно, удалось бы спасти еще примерно 3 900 секвой.

Из-за повышения температуры, усиления засух и других факторов лесные пожары на западе США становятся все более масштабными и разрушительными. Теперь они представляют угрозу даже для самых старых лесов, которые на протяжении тысячелетий были приспособлены к огню, говорится в статье.

В издании подчеркнули, что контролируемые выжигания могут помочь защитить гигантские секвойи от таких пожаров. Показав, где и когда эти тщательно контролируемые возгорания способны принести наибольшую пользу, исследователи надеются дать одним из самых древних деревьев на планете шанс на выживание.

Ранее УНИАН писал, что в 1937 году на Таити посадили дерево ради красоты, а теперь оно угрожает тропическим лесам. Речь идет о миконии, тропическом растении, произрастающем в Америке. Благодаря своему уникальному виду – большим листьям с фиолетовой нижней стороной – это дерево привлекало садоводов, и это способствовало его распространению далеко за пределы первоначального ареала. Однако со временем микония приобрела печальную репутацию в таких местах, как Таити и Гавайи, поскольку захватывает леса и вытесняет местную растительность.

Вас также могут заинтересовать новости: