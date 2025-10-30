По словам Братчука, это исправит ситуацию с вражеской инфильтрацией.

В ситуации вокруг Покровска для начала необходимо закрыть проход со стороны Зверево и обрезать "аппендикс".

Об этом в эфире "Киев 24" сказал военный эксперт Сергей Братчук, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Покровска.

Он отметил, что ситуация чрезвычайно тяжелая. "Не только вокруг самого Покровска - и непосредственно в городе. Тактика инфильтрации на сегодня используется врагом на многих локациях. Попытки такие есть и на других участках фронта", - сказал Братчук.

Относительно Покровска, то первые попытки врага просачиваться через нашу оборону, заходить на определенные локации и накапливаться там начались из района Зверево в июле.

"Мы видим ту "кишку", которая образовалась с той стороны, где Первое Мая и Зверево, которое сегодня вклинилось в нашу оборону, и эта зона грозит расширением. Понятно, что этот "аппендикс" надо будет удалить", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, нынешняя ситуация по сложности напоминает вторую половину декабря 2024 года, когда враг планировал до начала нового года оккупировать Покровск и идти дальше.

Так, отметил Братчук, сейчас задачей украинских войск является блокирование инфильтрации. "Для начала - закрыть проход со стороны Зверево, тот "аппендикс" обрезать. И это, конечно, исправит ситуацию", - сказал он.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Как сообщалось, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что враг пытается создать ряд так называемых малых котлов вокруг Покровска и Мирнограда, а также хочет удержать украинское контрнаступление на Добропольском направлении.

Сегодня, 30 октября, мониторинговый проект DeepState заявил, что российские оккупанты продвинулись вблизи Покровска, Полтавки, Владимировки и в Новониколаевке.

