В то же время украинские защитники отбросили врага вблизи Нового Шахового.

Российские оккупанты продвинулись вблизи Покровска и еще трех населенных пунктов.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который приводит свежие данные о ситуации вокруг пяти населенных пунктов.

Так, информируют аналитики, Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков вблизи Нового Шахового.

Видео дня

"Враг продвинулся вблизи Покровска, Полтавки, Владимировки и в Новониколаевке", - говорится в сообщении.

Покровск сегодня - главные новости

Как сообщал УНИАН, 29 октября в DeepState заявили, что российские оккупанты показательно установить триколор на стелле украинского Покровска. В то же время через час вражеский флаг уже был уничтожен.

В DeepState отметили, что ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает "затягивать пехоту".

Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что россиянам не дают закрепиться в Покровске, и что Силы обороны усилили высокопрофессиональные бойцы-"гуровцы".

В то же время Паси Пароинен, аналитик открытых данных (OSINT) из финской аналитической группы Black Bird Group заявил, что российские захватчики находятся в Покровске значительными силами, и на этот раз выбить их, как летом, украинцам уже не удастся.

Он также отметил, что пока никто не имеет полного представления о том, что на самом деле происходит в районе Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: