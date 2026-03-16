Скорость перехватчика значительно превышает скорость обычного дрона типа "Shahed".

Новый дрон-перехватчик, способный сбивать дроны Shahed, представила французская компания Thales. Как пишет Defense Express, новый перехватчик был продемонстрирован на выставке в Брюсселе.

Как пишет обозреватель NLwartracker, фюзеляж изготовлен из углеродного волокна с титановым армированием. А в критических частях конструкции, где требуется максимальная прочность при минимальном весе, применяется титановое армирование. Максимальная скорость перехватчика достигает 360 км/ч.

Авторы отметили, что по внешнему виду дрон напоминает перехватчик от компании MARSS Defense Labs.

"Еще в 2021 году MARSS объявила о сотрудничестве с Thales по разработке решений для защиты критически важных объектов от дронов. Компании разработали автономный дрон-перехватчик iNTERCEPTOR в различных версиях", – говорится в статье.

Особенностью дронов от MARSS и Thales является отсутствие взрывчатки: вражеские БПЛА уничтожаются прямым тараном.

"Вражеский дрон уничтожается ударом носовой части, изготовленной из титана", – добавили аналитики.

При этом для наведения на цель дрон использует комплексное решение: "собственную систему обнаружения дронов с помощью РЛС и оптико-локационной станции, а также систему самонаведения с активным применением искусственного интеллекта".

Отмечается, что в прошлом году MARSS Defense Labs представила Interceptor-MR, который таранит цель на скорости 288 км/ч.

"Система не требует специального обучения оператора, а в случае отмены атаки дрон просто возвращается на базу", – пишет издание.

Развитие дроновых технологий в Украине

Напомним, что, по словам директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, Украина активно сотрудничает с США и может предложить технологические решения, которые могут быть реализованы совместно с американскими инженерами и существенно улучшены. Он отметил, что за счет сотрудничества с США можно добиться масштабируемости.

Вас также могут заинтересовать новости: