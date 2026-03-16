Крупнейший металлургический комбинат Украины останавливает работу своего цеха

По состоянию на 2024–2025 годы группа ArcelorMittal контролировала около 5 % мирового рынка стали.

Украинский производитель стали "АрселорМиттал Кривой Рог", входящий в состав ArcelorMittal, сообщил в понедельник о завершении финальной производственной кампании в цехе блюминга. Соответствующее заявление обнародовала сама компания.

"В ответ на неблагоприятные экономические условия в Украине во время войны, включая резкий рост стоимости электроэнергии и введение CBAM, ArcelorMittal Кривой Рог была вынуждена принять ряд кризисных мер, направленных на достижение финансовой жизнеспособности и повышение операционной эффективности компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Европейской Комиссии ввести налог CBAM (Механизм углеродной корректировки импорта) привело к мгновенной потере доступа к европейскому рынку. Это негативно повлияло на объемы производства и загрузку отдельных подразделений и производственных мощностей компании.

Свою роль, как уже отмечалось, сыграл энергетический кризис, вызванный войной. Речь идет, в частности, о чрезвычайно высоких тарифах на электроэнергию. В компании говорят, что с начала войны стоимость электроэнергии для промышленных предприятий выросла почти втрое.

По сравнению с 2024 годом цена на электроэнергию поднялась со 120 долларов за МВт·ч (во 2 квартале 2024 года с доставкой без НДС) до 230 долларов в феврале 2026 года. Во время пиковых нагрузок она достигала 370 долларов за МВт·ч.

Это привело к существенному росту себестоимости продукции, что еще больше затруднило производство стальных изделий.

"Предприятие досрочно изготовило в цехе блюминг весь необходимый объем заготовки, сформировав достаточный запас – около 150 000 тонн – для дальнейшей переработки", – добавляют в "АрселорМиттал Кривой Рог".

После остановки цеха блюминг предприятие переходит к следующему этапу производственного цикла – переработке сформированного запаса заготовки в готовую продукцию, в частности арматуру, на действующих прокатных станах.

Эта производственная кампания станет финальной для тех прокатных станов, которые работали исключительно на заготовке цеха блюминг, а именно для мелкосортных станов № 2 и № 3. Первый производит арматуру, круг, квадрат, угол и полосу. Мелкосортный стан № 3 производит арматуру.

В ближайшем будущем компания планирует консолидировать производство проката на меньшем количестве станов, которые будут соответствовать имеющимся производственным потокам и размерам доступной заготовки. Предполагается, что трансформация прокатного департамента приведет к сокращению примерно 1000 рабочих мест.

В феврале "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о прекращении производственной деятельности своей дочерней компании - ООО "Литейно-механический завод". Речь идет о вспомогательном подразделении основного производства. Сообщалось, что закрытие ЛМЗ обусловлено экономическими причинами.

Ранее УНИАН писал, что из-за разрушения производственных мощностей и проблем с логистикой металлургическая отрасль в 2022 году сократилась почти на 70%. Это серьезно ударило по украинской экономике, ведь металлургия традиционно формировала значительную долю украинского ВВП.

