Усиление санкций против российского металла может увеличить экспорт украинской стали в ЕС более чем на €1 млрд, – представитель 'Метинвеста'

Введение в Европейском Союзе Механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и новых правил декарбонизации создает серьезные риски для украинской промышленности и экспорта в целом. Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз во время дискуссии "Диалоги о будущем. Бизнес и европейская интеграция", организованной изданием NV в Киеве.

В мероприятии приняли участие представители правительства, европейских институтов и бизнеса. Среди участников были посол ЕС в Украине Катарина Матернова, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, а также руководители крупных украинских компаний.

По словам Водовиза, рынок Европейского Союза является одним из ключевых для украинских металлургов, но в то же время он остается очень конкурентным и жестко регулируемым. В рамках евроинтеграции Украина должна внедрить экологическое законодательство ЕС, однако для энергоемких отраслей это создает значительные вызовы.

"Мы бы хотели, чтобы этот процесс происходил по модели, которую применяли в Польше. Если ЕС ожидает от нас внедрения экологического законодательства, логично предусмотреть и финансовую поддержку для модернизации производства", – отметил он.

Водовиз пояснил, что в ЕС действует система торговли квотами на выбросы CO₂, где стоимость одной тонны может составлять 100–120 евро. Также европейские предприятия получают значительную финансовую поддержку для перехода на низкоуглеродное производство – например, средний металлургический завод в Европе получает около 1 млрд евро помощи на декарбонизацию, в отличие от украинских предприятий.

Особым вызовом для украинского бизнеса становится CBAM, который предусматривает дополнительный налог на продукцию с высоким углеродным следом: этот механизм создает не только финансовые затраты, но и значительные административные барьеры для экспортеров, подчеркнул Водовиз.

В то же время он подчеркнул, что влияние нового механизма не ограничится только металлургией. "Это вопрос для всех – и для аграриев, и для производителей удобрений, и для других экспортеров. Все должны проходить проверки, а после этого вносить соответствующие платежи", – пояснил он.

Водовиз напомнил, что в условиях войны украинская промышленность оказалась в гораздо более сложных условиях, чем предприятия в странах Европейского Союза: наши заводы работают под обстрелами, с перебоями энергоснабжения, кадровыми потерями и постоянной регуляторной неопределенностью. Кроме того, он обратил внимание на проблему неравной конкуренции, поскольку на европейском рынке до сих пор присутствует российская металлургическая продукция.

"Усиление санкций может увеличить экспорт украинской продукции ГМК в ЕС более чем на €1 млрд за четыре года", – подчеркнул Водовиз.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Также в 2025 году компании "Метинвеста" уплатили 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

