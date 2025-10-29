Противник перекинул под Покровск большое количество солдат.

В ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области будет самой жесткой. Об этом заявил военный Кирилл Сазонов на своем YouTube-канале.

По его словам, в Покровск противник перебросил дополнительные подразделения и это подтверждает, что данное направление в приоритете для противника и "главная точка на карте". При этом он добавил, что было перекинуто около 10 тысяч резервов для армии РФ.

"И, к сожалению, это не "чмобики", о которых любят шутить... Это военные после хорошей штурмовой подготовки. По возрасту и по физподготовке - это не простой противник", - подчеркнул Сазонов.

По его словам, в Покровске "хорошего действительно мало", противник просочился в город и там россиян накопилось несколько сотен - не только пехоты, но и пилотов дронов, поэтому в городе "раздрай и уличные бои".

"В Покровске - реальный ад. Причем для всех - и для нас, и для противника, потому что ни наша логистика, ни логистика противника работать не может: все под ударом. Им даже сложнее снабжать свои группы, потому что лететь дольше, выше риск быть сбитыми. Их постоянно вычищают, и для этой цели перебросили несколько подразделений украинских, реальных "рексов", которые занимаются зачисткой Покровска", - рассказал Сазонов.

По его словам, битва за Покровск и Мирноград в ближайшее месяцы будет самой жесткой. Он отметил, что уличные бои могут затянутся надолго.

"Могут наши их вычистить. Может быть все что угодно, прогноз давать дело не благодарное", - добавил Сазонов.

Россиянам не дают закрепиться в Покровске

Как сообщал УНИАН, россиянам не дают закрепиться в Покровске, сейчас Силы обороны усилили высокопрофессиональные бойцы-"гуровцы".

Соучредитель и исполнительный директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал, что Покровск - это сейчас 50% города серой зоны, где есть большое перемешивание российских и наших войск.

По словам Жмайло, вчера оборону Покровска усилили спецподразделения Главного управления разведки Минобороны. Это высокопрофессиональные бойцы, которые сыграли одну из важных ролей при обороне севера Харьковщины, в частности освобождали Волчанский агрегатный завод, который является одной из укрепленных точек украинской армии на этом отрезке, и затем передали эти позиции ВСУ. Они действительно профессиональные и тренированные на этом, могут уничтожать российские войска и диверсантов. Особенно в этой ситуации, когда усложнена логистика.

