'Фламинго' обходит ПВО и бьет точно в цель: соучредитель Fire Point раскрыл секреты ракеты

Украинская ракета "Фламинго" благодаря особенностям полёта и конструкции корпуса становится трудноуловимой целью для ПВО оккупантов РФ.

Украинская крылатая ракета"Фламинго" уже доказала свою впечатляющую эффективность при уничтожении защищенных объектов в глубоком тылу врага. Военные ВСУ уже успешно провели три боевые операции, в ходе которых разработка подтвердила способность пробивать стены цехов вместо простого попадания в территорию заводов, таких как Воткинский завод в Удмуртии. О технических особенностях и уникальной тактике использования оружия рассказал соучредитель компании Fire Point, производящей "Фламинго", Денис Штилерман "24 Каналу".

При проведении операции по Воткинскому заводу, производившему баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие, Штилерман отметил мастерство операторов.

"За это нужно поблагодарить военных, потому что для них это была абсолютно новая ракета. И они очень быстро подобрали надлежащую тактику применения. Уже три боевых применения прошли, и все три были удачными", – сказал Штилерман.

Видео дня

Он раскрыл и технические особенности оружия, благодаря которым удается точно поражать цели в глубоком тылу оккупантов. Дело в том, что траектория полета "Фламинго" нетипична. Ракета летит под полого углом, а не пикирует сверху, поэтому российской ПВО ее сложнее засечь и быстро отреагировать. Но такой профиль полета требует идеальных разведывательных данных. Конструкторам нужно знать точную высоту каждого здания, говорит Штилерман:

"Мы атакуем под небольшим углом. И попадание или промах всегда связаны с тем, насколько точно мы знаем, какова высота цели и насколько достоверны эти данные".

Еще одним отличием "Фламинго" является необычный корпус ракеты. Соучредитель Fire Point, которая ее производит, заявил, что корпус "Фламинго" композитный. Это существенно снижает радиолокационную заметность.

По словам Штилермана, инженеры работают в тесном контакте с военными, чтобы совершенствовать "Фламинго". После каждого запуска специалисты анализируют данные и корректируют процессы сборки и настройки электроники, чтобы "Фламинго" поражал оккупантов еще лучше.

"По всем нашим изделиям это постоянная петля обратной связи. Каждый день и после каждого применения идет пересмотр того, что было, пересмотр ошибок", – подытожил соучредитель Fire Point.

Что известно об ударах "Фламинго" по РФ

Одной из последних успешных атак с помощью "Фламинго" стал удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске. Этот завод поставлял компоненты для блока управления боевого снаряжения новой российской крылатой ракеты "Изделие-30", заявил эксперт Анатолий Храпчинский. А еще это предприятие производило электронику для ракет и авиации оккупантов.

Также, по данным Forbes, украинские "Фламинго" становятся реальной проблемой для России. ВСУ перешли от единичных к скоординированным запускам четырех-шести ракет сразу. Активное применение "Фламинго" напрямую скажется на ситуации на фронте, считает издание.

А по мнению директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, Украине нужно наносить массированные ракетные удары по любым элементам производства баллистических ракет на территории России, когда в мире истощаются запасы ракет-перехватчиков для баллистики.

