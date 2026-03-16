О чем 'пели' киты в 1940-х годах: ученые обнаружили уникальную запись

Исследователи с побережья Кейп-Код в штате Массачусетс обнаружили самые старые из известных записей звуков китов. Как пишет The Independent, ученые считают, что эта находка может помочь лучше понять, каким образом эти морские гиганты общаются между собой.

Речь идет о записи песни горбатого кита (Humpback whale) – вида, известного своими сложными вокальными композициями. По словам исследователей из Woods Hole Oceanographic Institution в Фалмуте (штат Массачусетс), эти звуки были записаны в марте 1949 года недалеко от Бермудских островов.

Ученые отмечают, что эта запись особенно ценна, ведь она запечатлела китовую песню в период, когда океан был значительно тише, чем сегодня.

Находка предшествует известному открытию китовых песен почти на два десятилетия. Считается, что их впервые описал ученый Роджер Пейн, однако вновь обнаруженная запись была сделана почти за 20 лет до этого. Тогда исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул (Woods Hole Oceanographic Institution) работали на научном судне, тестируя сонарные системы и проводя акустические эксперименты совместно с Управлением военно-морских исследований США (U.S. Office of Naval Research). Именно во время этих испытаний им удалось случайно зафиксировать звук китовой песни.

Хотя оборудование в то время было довольно примитивным, запись сделали не на магнитной ленте, а на пластиковом диске, что позволило ей сохраниться до наших дней.

"На сегодняшний день известно более 90 видов китов, дельфинов и морских свиней, которые используют звуки для общения. Для китов звук имеет решающее значение: с помощью щелчков, свистов и сигналов они общаются, находят пищу, ориентируются в пространстве, ищут друг друга и исследуют окружающую среду", – говорится в статье.

По данным исследований, в середине 2000-х годов уровень подводного шума у побережья Южной Калифорнии оказался в десять раз выше, чем в 1960-х годах. С тех пор влияние шумового загрязнения океана на морских животных стало важной темой научных исследований. Старые записи, найденные учеными, помогают понять, как современные человеческие звуки – в частности, шум судоходства – влияют на коммуникацию китов.

Певцы весом более 25 тонн

Горбатые киты считаются одними из самых талантливых "вокалистов" океана. При этом взрослая особь может весить более 55 тысяч фунтов (почти 25 тонн). Их песни неоднократно записывали для прослушивания людьми. Многие слушатели описывают эти звуки как загадочные, глубокие и даже грустные.

В 1970 году Роджер Пейн выпустил альбом "Песни горбатого кита"

(Songs of the Humpback Whale), который стал самым успешным экологическим музыкальным релизом в истории – было продано более 100 тысяч копий.

Пластинка появилась на волне роста экологического движения и помогла привлечь внимание мира к проблеме коммерческого китобойного промысла. В итоге она способствовала глобальной кампании за прекращение охоты на китов.

