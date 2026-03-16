'Унизительно и по-пански': дипломат сравнил отношение россиян к Украине в СССР и в наши дни

По словам Веселовского, не было никаких сомнений в том, что с этими людьми лучше не иметь ничего общего.

Высокомерное и унизительное отношение советских чиновников к украинцам существовало всегда и ничем не отличалось от риторики и поведения современных российских политиков. Об этом Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол, советник директора Национального института стратегических исследований, сказал в интервью "Укринформу".

Дипломат рассказал, что в Министерстве иностранных дел УССР в 1989 году, по его мнению, 90% сотрудников хотели независимой Украины.

"Министерство иностранных дел УССР было небольшим – около 50 сотрудников вместе с тремя уборщицами и двумя водителями. Все друг друга знали и, так сказать, "варились в одном котле". Геннадий Иосифович Удовенко, тогдашний представитель Украины в ООН, а впоследствии министр, никогда не казался человеком, стремившимся к сохранению советской власти", – отметил Веселовский.

Он добавил, что знал людей, которые в ЦК Компартии курировали министерство. По его словам, они формально были "плоть от плоти партии", одни боялись ее больше, другие – меньше, но все стремились к самостоятельности и независимости, потому что "мы жили под прямым руководством МИД СССР".

"Вспомните, как сейчас украинцы воспринимают Лаврова или Медведева. А россияне были такими же и тогда: унизительно, грубо, по-хамски, по-пански относились к нам, потому что "это же хохлы". И ни у кого из нас не возникало сомнения, что с этой структурой и этими людьми лучше не иметь ничего общего, надо каким-то образом от них "отгребаться", – сказал Веселовский.

